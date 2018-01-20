В Бухарехсті состоялся 70-тысячный антикоррупционный "Марш надежды"

20 января, 2018, 22:20

В антикоррупционном "Марше надежды" в столице Румынии принимают участие около 70 тысяч человек

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы прошли очень долгий путь до Бухареста. Прибыли из города Клуж, чтобы сказать "Нет коррупции". Власть должна осознать, что властью являемся мы, представители народа, а не политические партии", - заявил один из участников акции.

Аналогичные манифестации проходят не только в крупных городах Румынии, но и во многих европейских странах, где представители румынской диаспоры протестуют перед зданиями дипломатических представительств Румынии.

Перед этим представители парламентского большинства Социал-демократической партии утвердили ряд законодательных поправок, которые существенно ограничивают права президента при назначении прокуроров и руководителя Антикоррупционного управления, а также смягчают наказание для чиновников-коррупционеров. Кроме общественности свою обеспокоенность этими изменениями высказали представители ЕС, США и Канады.