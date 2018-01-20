В ближайшие дни нас ожидает мокрый снег, метели и гололед

20 января, 2018, 13:12

В ближайшие сутки в Днепропетровской, а также в южных и восточных областях ожидаются сложные погодные условия, сообщает Укргидрометцентр

В регионе ожидается сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла.

На остальной территории страны без осадков, лишь в Карпатах небольшой снег, в Полтавской и Кировоградской областях умеренный снег. Температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза, на Закарпатье ночью и днем около 0°.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с; на дорогах гололедица.

В Киеве существенных осадков не ожидается, температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° мороза.

В понедельник, 22 января, в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях также прогнозируют сложные погодные условия: снег и мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, утром, днем на юге сильные осадки; порывы ветра 15-20 м/с, местами 25 м/сек. Температура ночью 3-8° мороза, на востоке до 13°, днем 0-5° мороза.

На остальной территории преимущественно без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье небольшой снег; ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью 5-10 ° мороза, днем 2-7 ° мороза.

В Киеве будет сухо. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью 6-8 ° мороза, днем 2-4 ° мороза.