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Украина не сможет выполнять долговые обязательства без сотрудничества с МВФ, - Миклош

Украина обязана продолжать реформы в 2018 году, несмотря на приближение выборов, в частности потому, что это является ее обязательством перед Международным валютным фондом, без сотрудничества с которым она не сможет выполнять свои долговые обязательства

Об этом заявил глава Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Иван Миклош, передает Интерфакс-Украина.

"Это нормально в демократических странах, когда политики перед выборами не хотят делать реформы, потому что люди боятся реформ. Но в 2018 году нужно, чтобы реформы продолжались. Потому что Украина - в ситуации, когда без реформ не будет прогресса, а люди нуждаются прогресса. Потому что без реформ Украина не сможет финансировать свои обязательства без программы валютного фонда, а значит - необходимо, чтобы были выполнены эти обязательства (о проведении реформ, взятые перед МВФ) ", - сказал Миклош.

Он отметил, что одним из важнейших обязательств Украины перед МВФ является проведение антикоррупционной реформы, в частности, принятие законопроекта об Антикоррупционном суде.

"Необходимо, чтобы эти предпосылки валютного фонда были выполнены весной, то есть до конца мая, чтобы не создать проблемы в этом финансировании. Значит, еще есть время... Но не только нужно иметь некий Антикоррупционный суд - надо иметь такой суд, который будет работать. И не только по названию антикоррупционный, а тот, который будет бороться с большой коррупцией", - сказал Миклош.

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