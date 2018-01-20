Украина не сможет выполнять долговые обязательства без сотрудничества с МВФ, - Миклош
Об этом заявил глава Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Иван Миклош, передает Интерфакс-Украина.
"Это нормально в демократических странах, когда политики перед выборами не хотят делать реформы, потому что люди боятся реформ. Но в 2018 году нужно, чтобы реформы продолжались. Потому что Украина - в ситуации, когда без реформ не будет прогресса, а люди нуждаются прогресса. Потому что без реформ Украина не сможет финансировать свои обязательства без программы валютного фонда, а значит - необходимо, чтобы были выполнены эти обязательства (о проведении реформ, взятые перед МВФ) ", - сказал Миклош.
Он отметил, что одним из важнейших обязательств Украины перед МВФ является проведение антикоррупционной реформы, в частности, принятие законопроекта об Антикоррупционном суде.
"Необходимо, чтобы эти предпосылки валютного фонда были выполнены весной, то есть до конца мая, чтобы не создать проблемы в этом финансировании. Значит, еще есть время... Но не только нужно иметь некий Антикоррупционный суд - надо иметь такой суд, который будет работать. И не только по названию антикоррупционный, а тот, который будет бороться с большой коррупцией", - сказал Миклош.
- Закон о Высшем антикоррупционном суде в Раду внес президент Петр Порошенко 23 декабря 2017 года.
- Впоследствии на документ отреагировал Международный валютный фонд, заявив, что этот законопроект не соответствует обязательствам Киева перед международными партнерами.
- К представителям МВФ присоединились ЕС и Всемирный банк. Они тоже видят противоречия между законопроектом и рекомендациями Венецианской комиссии. Среди ключевых требований: увеличение власти международных наблюдателей, ограничение количества антикоррупционных судей и согласование с юристдикцией НАБУ и САП.
- Тем временем в администрации президента опровергают обвинения и уверяют, что законопроект об Антикоррупционном суде был разработан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.
- 18 января Верховная Рада не внесла в повестку дня законопроекты о создании Антикоррупционного суда.
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