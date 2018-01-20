Twitter сообщит почти 700 тыс пользователей о том, что они читали пропаганду РФ
20 января, 2018, 11:58
Компания Twitter Inc, которая изучает вмешательства России в выборы в США в 2016 году, сообщит некоторым своим пользователям о том, подвергались ли они воздействию контента, созданного российской пропагандистской службой
Об этом пишет Reuters.
Компания заявила, что отправит по электронной почте сообщение 677 775 жителям США, которые следили, ретвиттили или лайкали контент со страниц, связанных с российским Агентством интернет-исследований (фабрикой троллей) во время выборов.
В Twitter добавили, что, поскольку они уже заблокировали учетные записи, соответствующий контент уже не является общедоступным на сайте.
В сентябре компания сообщила, что временно заблокировала около 200 учетных записей, связанных с Россией, а в октябре закрыла платные объявления от Russia Today и Sputnik.
- Напомним, ранее Twitter нашелв несколько тысяч аккаунтов российской "фабрики троллей".
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