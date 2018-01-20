Twitter нашел несколько тысяч аккаунтов российской "фабрики троллей"

20 января, 2018, 08:10

Число аккаунтов, связанных с "Агентством интернет-исследований" из Петербурга, увеличилось до 3814

Об этом пишет DW.com.

Социальная сеть Twitter выявила многочисленные управляемые из России аккаунты, с которых во время президентской кампании 2016 года в США распространялась информация, направленная на манипуляцию общественным мнением.

Согласно результатам нового исследования, число аккаунтов, связанных с "Агентством интернет-исследований" из Петербурга, увеличилось с 1062 до 3814, сообщил представитель Twitter.

Из них было отправлено около 176 тысяч сообщений.

По данным компании, твиты, которые рассылались из этих аккаунтов, следовали, как правило, одному образцу: нагнетать конфликты между политическими и этническими группами в США.

Кроме того, Twitter обнаружил новые 13500 автоматических аккаунтов, которые использовались для более широкого распространения информации. В целом компания насчитала около 50 тысяч таких ботов.

"Агентство интернет-исследований", известное как "фабрика троллей", считают одной из компаний, которые влияют на общественное мнение в социальных сетях в интересах власти России.

Российские власти неоднократно отрицали свое вмешательство в выборы президента США.