Турция не исключает наземной операции против курдов в Сирии, авиация разбомбила уже 108 объектов
Об этом сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщает турецкое правительственное информагентство Anadolu.
По его словам, 20 января ВВС Турции 20 октября уничтожили почти все цели, определенные в рамках первого этапа этой операции.
Премьер подчеркнул, что Турция ставит себе цель - нанести как можно меньший вред территориальной целостности Сирии.
"Анкара стремится устранить угрозу границам Турции, что в течение последних трех лет происходит с северо-запада Сирии. Мы также ставим целью предотвращение обстрелов населенных пунктов Сирии, освобожденных в рамках операции "Щит Евфрата". Кроме того, Турция стремится помочь жителям Африн - арабам, курдам и туркманами - прекратить давление со стороны террористов", - заявил глава турецкого кабмина.
Йылдырым отметил, что "насилие и бесчинства террористов" в Африне заставили 350 тыс. местных жителей - курдов покинуть этот район Сирии и бежать в Турцию.
"Утверждение пропагандистской машины террористов о том, что Турция якобы пытается уничтожить курдов в Африне, лишены всякого смысла. Мы лишь стремимся уничтожить террористов, на руках которых кровь многих невинных курдов и арабов", - добавил турецкий премьер.
Отдельно он остановился на том, что действия Анкары, как он отметил, основаны на международном праве. Название операции - "Оливковая ветвь" демонстрирует желание Турции обеспечить мир и стабильность в регионе, сказал турецкий премьер.
Вместе с тем, как он уточнил, решение о начале наземной фазы операции на северо-западе Сирии будет приниматься с учетом обстановки на северо-западе Сирии.
Согласно данным турецких военных, их боевая авиация 20 января поразила 108 из 113 целей в районе Африн. Среди других нанесены удары по аэродрому "Мінніг".
В вылетах приняли участие 72 самолеты.
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