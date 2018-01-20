Тука сказал, когда состоится новое освобождение украинских военнопленных

20 января, 2018, 17:20

Новый этап освобождения незаконно удерживаемых российско-террористическими войсками граждан Украины состоится в феврале-марте, вероятнее всего, в феврале

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире одного из украинских телеканалов, передает "Интерфакс-Украина".

"Я очень надеюсь, что речь идет о феврале-марте, скорее даже о феврале. Такое у меня ощущение и предчувствие", - сказал Тука, отвечая на вопрос о кратчайших сроках этого процесса, о которых сообщала пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания ТКГ в Минске 18 января.

Он связал эти сроки с выборами президента РФ в марте, с тем, что это выгодно для нынешнего президента России Владимира Путина.

Перед этим, представители Украины в ТКГ считают, что следующий этап освобождения незаконно удерживаемых украинцев должен состояться в ближайшее время.

"Освобождение заложников является основным направлением работы гуманитарной подгруппы. Считаем, что такое освобождение должно состояться в кратчайшие сроки", - написала Олифер в Facebook по итогам заседания ТКГ, которое состоялось 18 января.