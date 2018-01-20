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Трамп считает "шатдаун" подарком от демократов на первый год его президентства

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал прекращение работы государственных учреждений в США "хорошим подарком" от Демократической партии на годовщину его президентства

Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня год моего президентства, и демократы захотели сделать мне хороший подарок. Шатдаун демократов", – заявил Трамп.

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