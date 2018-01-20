Трамп считает "шатдаун" подарком от демократов на первый год его президентства
20 января, 2018, 16:20
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал прекращение работы государственных учреждений в США "хорошим подарком" от Демократической партии на годовщину его президентства
Об этом он написал в Twitter.
"Сегодня год моего президентства, и демократы захотели сделать мне хороший подарок. Шатдаун демократов", – заявил Трамп.
This is the One Year Anniversary of my Presidency and the Democrats wanted to give me a nice present. #DemocratShutdown— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 января 2018 г.
- Из-за того, что демократы не смогли договориться с республиканцами по поводу госбюджета на 2018 год, в ночь с 19 на 20 января в США официально начался правительственный "шатдаун" и в стране временно прекратили финансировать госучреждения.
Читайте также
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
-
15 января, 2018 Памяти Дмитрия Гомона
-
Читайте также
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
-
15 января, 2018 Памяти Дмитрия Гомона