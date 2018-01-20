Террористы напали на отель в Кабуле
20 января, 2018, 21:03
Минимум 4 вооруженных людей совершили нападение на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле, сообщили афганские власти
По словам представителя министра внутренних дел Наджиба Даниша, бойцы специальных сил пытаются обезвредить нападавших, передает ВВС.
Отмечается, что боевики "стреляли в гостей".
Информации о жертвах пока нет. Среди нападавших, вероятно, были и смертники, добавляют представители власти.
Террористы подожгли гостиничную кухню. Также в огне 4-й этаж отеля.
Люди, остановившиеся в "Интерконтинентале", укрылись в своих комнатах.
- В 2011 году на этот отель нападали боевики группировки "Талибан". Тогда погиб 21 человек, в том числе и 9 нападающих.
- Отель "Интерконтиненталь" принадлежит государству, здесь проводят свадьбы пресс-конференции и политические собрания.
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