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Террористы напали на отель в Кабуле

Минимум 4 вооруженных людей совершили нападение на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле, сообщили афганские власти

По словам представителя министра внутренних дел Наджиба Даниша, бойцы специальных сил пытаются обезвредить нападавших, передает ВВС.

Отмечается, что боевики "стреляли в гостей".

Информации о жертвах пока нет. Среди нападавших, вероятно, были и смертники, добавляют представители власти.

Террористы подожгли гостиничную кухню. Также в огне 4-й этаж отеля.

Люди, остановившиеся в "Интерконтинентале", укрылись в своих комнатах.

  • В 2011 году на этот отель нападали боевики группировки "Талибан". Тогда погиб 21 человек, в том числе и 9 нападающих.
  • Отель "Интерконтиненталь" принадлежит государству, здесь проводят свадьбы пресс-конференции и политические собрания.
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