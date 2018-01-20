Сутки на фронте: 7 обстрелов, бойцы ВСУ задержали диверсанта
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Луганском направлении противник несколько раз нарушил режим прекращения огня на Світлодарській дуге, обстреляв из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов защитников Луганского. Вблизи Станицы Луганской незаконные вооруженные формирования устроили непродолжительный обстрел из стрелкового оружия.
На Донецком направлении враг активизировался на Приазовье. Здесь в послеобеденное время в районе Широкиного украинские защитники заметили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая двигалась в сторону позиций ВСУ. Когда расстояние стало критически близким, военные открыли огонь из стрелкового оружия и заставили диверсантов отойти. Противник оставил на поле боя одного раненого.
Как сообщается, диверсант был эвакуирован с поля боя, ему оказана медицинская помощь.
В вечернее время в этом же районе оккупанты неоднократно вели огонь из тяжелых минометов. Более полутора десятка мин калибра 120-мм разорвались вблизи украинских позиций близ Широкиного и Водяного.
"Несмотря на то, что вражеские обстрелы несли угрозу жизни наших защитников, украинские воины были вынуждены в одном из случаев открывать ответный огонь из вооружения, не запрещенного Минскими договоренностями", - отметили в штабе.
В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.
- Напомним, что 17 января в результате обстрелов со стороны оккупантов погиб один боец АТО, еще двое украинских военных погибли от подрыва на мине.
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