Стрельба в Одессе: полиция назвала имя третьего погибшего
20 января, 2018, 19:19
Правоохранители установили личность третьего погибшего, знакомого Валентина Дорошенко, который 19 января устроил стрельбу в Одессе
Об этом в субботу, 20 января, сообщил через Facebook советник Главного Управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
Отмечается, что зовут погибшего Константин Пиковский ("Пика"). Форостяк сообщил, что по словам очевидцев, Пиковский пытался помешать Дорошенко вести огонь по полицейским и даже пытался оказать им медицинскую помощь.
"Возможно именно за это, убийца и сделал смертельный выстрел в него в упор в самое сердце, юноша погиб на месте. Как говорят люди, возможно он не совсем был примером для других, но успел сделать мужественный и достойный поступок в последний раз в своей жизни", – отметил советник главы полиции Одесской области.
- Напомним, 19 января в Одессе на ул. Новосельского местный житель устроил стрельбу, ранив трех полицейских. Один из раненых - в тяжелом состоянии. Нападающего убили ответным огнем.
- Стрелок оказался сталинистом и поклонником "русского мира" Валентином Дорошенко.
- Кроме стрелка погиб еще один гражданский, один прохожий был ранен.
- Впоследствии было обнародовано видео штурма спецназом помещения стрелка.
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