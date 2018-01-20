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Стрельба в Одессе: полиция назвала имя третьего погибшего

Правоохранители установили личность третьего погибшего, знакомого Валентина Дорошенко, который 19 января устроил стрельбу в Одессе

Об этом в субботу, 20 января, сообщил через Facebook советник Главного Управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Отмечается, что зовут погибшего Константин Пиковский ("Пика"). Форостяк сообщил, что по словам очевидцев, Пиковский пытался помешать Дорошенко вести огонь по полицейским и даже пытался оказать им медицинскую помощь.

"Возможно именно за это, убийца и сделал смертельный выстрел в него в упор в самое сердце, юноша погиб на месте. Как говорят люди, возможно он не совсем был примером для других, но успел сделать мужественный и достойный поступок в последний раз в своей жизни", – отметил советник главы полиции Одесской области.

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