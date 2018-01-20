Школьник в военном городке в Бурятии, напавший с топором на учительницу и учеников, учился на "4" и "5". Но перед этим получил "двойку"
Об этом после посещения Раменкой в больнице рассказала пресс-секретарь Бурятской республиканской больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова, передают российские СМИ
"Никогда ... не подумала бы, что он может такое сделать. Тихий, нормальный на вид мальчик. И исправил бы он эту "двойку"! До сих пор не могу понять, почему он это сделал. Как закрою глаза, стоит в глазах: огонь, дым, как загорелся класс. Только одна мысль была - как спасти детей ", - рассказала учительница, слова которой приводит Хамаганова.
Учительнице, пытавшейся защитить от нападавшего подопечных, уже лучше, но она до сих пор страдает из-за головных болей, сообщила Хамаганова.
Некоторые медиа Бурятии сообщили, что мотивом нападения могла стать полученная "двойка". Школьники рассказали, что подросток учился на "четверки" и "пятерки", однако недавно получил двойку, которая повлияла на итоговую оценку за четверть.
- Нападение на учеников седьмого класса школы N5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ произошло в пятницу. По данным следствия, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек.
- Школа расположена в военном городке.
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