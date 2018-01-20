Школьник в военном городке в Бурятии, напавший с топором на учительницу и учеников, учился на "4" и "5". Но перед этим получил "двойку"

20 января, 2018, 23:13

Учительница Ирина Раменская, пострадавшая во время нападения на школу в Улан-Удэ, охарактеризовала нападавшего как "тихого, нормального на вид мальчика"

Об этом после посещения Раменкой в больнице рассказала пресс-секретарь Бурятской республиканской больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова, передают российские СМИ

"Никогда ... не подумала бы, что он может такое сделать. Тихий, нормальный на вид мальчик. И исправил бы он эту "двойку"! До сих пор не могу понять, почему он это сделал. Как закрою глаза, стоит в глазах: огонь, дым, как загорелся класс. Только одна мысль была - как спасти детей ", - рассказала учительница, слова которой приводит Хамаганова.

Учительнице, пытавшейся защитить от нападавшего подопечных, уже лучше, но она до сих пор страдает из-за головных болей, сообщила Хамаганова.

Некоторые медиа Бурятии сообщили, что мотивом нападения могла стать полученная "двойка". Школьники рассказали, что подросток учился на "четверки" и "пятерки", однако недавно получил двойку, которая повлияла на итоговую оценку за четверть.