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СБУ задержала группу рейдеров, действовавших на Западной Украине

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали во Львове группу рейдеров, которые незаконно отчуждали земельные участки и помещения коммунальной собственности

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Преступная группировка, в состав которого входили 4 местных жителей, подделывала документы и вносила недостоверные сведения в государственный реестр вещевых прав на недвижимое имущество. Сотрудники СБ Украины задокументировали факт "отжима" отдельных земельных участков и помещений.

Правоохранители задержали рейдеров во время попытки незаконного отчуждения коммунального помещения в одном из спальных районов Львова площадью 500 квадратных метров и стоимостью $120 тыс.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

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