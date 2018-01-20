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Пророссийская партия Сербии призывает Путина ввести войска в Косово

Пророссийская партия "Сербская лига" призывает власти страны обратиться к президенту России Владимиру Путину, чтобы тот ввел войска в Косово

Об этом говорится в обращении председателя партии Александра Джурджева, которое опубликованном на сайте партии 19 января.

"Сербская Лига" предостерегает, что временная Миссия ООН и EULEX в Косово не в состоянии защитить сербский народ от действий албанских террористов, хотя их главная задача заключается в сохранении мира, стабильности и обеспечении безопасности населения", - заявил он.

В связи с этим Джурджев призвал сербские власти срочно воспользоваться правом, предоставленным резолюцией #1244 СБ ООН и разместить 999 сербских солдат на территории Косово и Метохии.

Кроме того, он просит немедленно инициировать переговоры с Россией относительно участия российских миротворцев в Косово и Метохии, чтобы "предотвратить ужасные убийства сербов и уничтожение имущества".

"Сербская лига" призывает исполнительную и законодательную власть нашей страны, правительство и парламент, обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой подключиться к процессу разрешения ситуации, и, по аналогии с моделью решения кризиса в Сирии, подписать соглашение между Сербией и Россией", - заявил Джурджев.

Отметим, что партия "Сербская Лига" выступает за тесное сотрудничество с Россией, которая, по ее мнению, является "защитницей православных народов", и против того, чтобы страна стала "колонией западных государств".

"Хотя 70% наших граждан против НАТО все партии в парламенте выступают за сотрудничество с НАТО... Мы должны помнить, что одно членство в ЕС не гарантирует высокого уровня жизни, что хорошо видно на примере Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии и Хорватии", - говорится на сайте партии.

Напомним, 16 января в северной части города Косовска-Митровица был застрелен лидер косовских сербов Оливер Иванович. Президент Сербии Александр Вучич считает терактом убийство сербского политика.

  • Как известно, Сербия вышла из переговоров ЕС относительно улучшения отношений с Косово после убийства сербского политика в Косово.
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