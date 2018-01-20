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Порошенко встретится с Трампом в Давосе, - Климкин

Президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом США Дональдом Трампом в Давосе

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Интерфакс-Украина".

"Конечно, президент будет разговаривать с Трампом ...", - сказал Климкин, говоря о предстоящих встречах главы украинского государства в Давосе.

Отвечая на вопрос, будет ли Порошенко общаться с Трампом наедине или в формате общей встречи, Климкин сказал: "О чем можно разговаривать в формате общей встречи? Ну, конечно, они будут разговаривать как два президента. Какой смысл обсуждать вопрос и очень чувствительные вопросы в формате каком-то очень общем".

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