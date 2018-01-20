Порошенко встретится с Трампом в Давосе, - Климкин
20 января, 2018, 12:30
Президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом США Дональдом Трампом в Давосе
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Интерфакс-Украина".
"Конечно, президент будет разговаривать с Трампом ...", - сказал Климкин, говоря о предстоящих встречах главы украинского государства в Давосе.
Отвечая на вопрос, будет ли Порошенко общаться с Трампом наедине или в формате общей встречи, Климкин сказал: "О чем можно разговаривать в формате общей встречи? Ну, конечно, они будут разговаривать как два президента. Какой смысл обсуждать вопрос и очень чувствительные вопросы в формате каком-то очень общем".
Читайте также
-
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
Читайте также
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать