Порошенко назвал "киборгов" символом Украины, который невозможно победить
Сообщение об этом 20 января глава государства разместил в своем аккаунте в Твиттере.
"242 дня несокрушимости, 242 дня героизма, 242 дня преданности. Украина навсегда запомнит бесстрашных защитников Донецкого аэропорта. И наши Киборги – символ Украины, который невозможно победить", - отметил он.
Как сообщает Интерфакс-Украина, 20 января в Киеве почтили память погибших в 2014-2015 годах защитников Донецкого аэропорта.
Родственникам и близким погибших вручили награды Минобороны Украины и грамоты "Украинской ассоциации инвалидов АТО".
Как известно, противостояние между силами АТО и боевиками в Донецком аэропорту им.Прокофьева началось в мае 2014 года, оборона объекта длилась 242 дня.
19-20 января 2015 года в результате подрыва боевиками колонн, которые держали перекрытия аэропорта, погибли около 60 бойцов. 21 января 2015 года силы АТО отошли с ДАПу из-за разрушения объекта.
Память погибших защитников Донецкого аэропорта отмечается 20 января.
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