 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Порошенко назвал "киборгов" символом Украины, который невозможно победить

Президент Петр Порошенко назвал "киборгов" - бойцов, которые 242 дня отстаивали Донецкий аэропорт - "символом Украины, который невозможно победить"

Сообщение об этом 20 января глава государства разместил в своем аккаунте в Твиттере.

"242 дня несокрушимости, 242 дня героизма, 242 дня преданности. Украина навсегда запомнит бесстрашных защитников Донецкого аэропорта. И наши Киборги – символ Украины, который невозможно победить", - отметил он.

Как сообщает Интерфакс-Украина, 20 января в Киеве почтили память погибших в 2014-2015 годах защитников Донецкого аэропорта.

Родственникам и близким погибших вручили награды Минобороны Украины и грамоты "Украинской ассоциации инвалидов АТО".

Как известно, противостояние между силами АТО и боевиками в Донецком аэропорту им.Прокофьева началось в мае 2014 года, оборона объекта длилась 242 дня.

19-20 января 2015 года в результате подрыва боевиками колонн, которые держали перекрытия аэропорта, погибли около 60 бойцов. 21 января 2015 года силы АТО отошли с ДАПу из-за разрушения объекта.

Память погибших защитников Донецкого аэропорта отмечается 20 января.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 января, 2018 суббота

больше новостей

20 января, 2018 суббота

19 января, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать