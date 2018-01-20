Полиция показала оружейную мастерскую одесского стрелка
20 января, 2018, 07:52
У одесского стрелка Валентина Дорошенко была оружейная мастерская в замаскированном погребе под его домом
Фото мастерской опубликовала пресс-служба полиции Одесской области.
В погребе обнаружили несколько станков, включая токарный и сверлильный, заготовки для оружия, два готовых пистолета-пулемета, отличающиеся от того, который использовал преступник, и пистолет.
- Напомним, 19 января в Одессе на ул. Новосельского местный житель устроил стрельбу, ранив трех полицейских. Нападающего убили ответным огнем.
- Стрелок оказался сталинистом и сторонником "русского мира" Валентином Дорошенко.
- Кроме стрелка погиб еще один гражданский, один прохожий был ранен.
- Впоследствии было обнародовано видео штурма спецназом помещения стрелка.
- В одесской больнице впоследствии умер полицейский, которого ранил преступник во время стрельбы на улице Новосельского.
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