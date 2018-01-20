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Почти 400 населенных пунктов остаются без электричества

Вследствие осложнения погодных условий остаются обесточенными 390 населенных пунктов в трех областях

Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 8:00 20 января.

В частности, без света остаются 298 н.п. в Одесской обл., 76 - в Черкасской, 16 - в Черниговской.

В г. Вилково в Одесской области продолжаются восстановительные работы, для энергообеспечения насосной станции и больницы города привлечено 2 передвижные электростанции.

В Черкасской области восстановлено электроснабжение насосной станции г.Черкассы, осуществляется постепенное наполнение водой городской системы водоснабжения.

"По состоянию на утро 20 января опасных метеорологических явлений не наблюдается, погодные условия стабилизировались, небольшой снег наблюдается в Кировоградской области", - отметили в ГСЧС.

Вместе с тем движение на участке автодороги Киев–Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей в направлении Одессы замедленно из-за большого скопления крупногабаритного транспорта.

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