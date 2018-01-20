Обнародовано фото новых украинских 3-местных вертолетов

20 января, 2018, 18:58

В сети появились фотографии новых вертолетов SL-231 Scout украинского производства

Их обнародовали на странице "Сделано в Украине" в Facebook.

"Вот таких красавцев делают на авиационном заводе в Киевской области. Два из них уже скоро отправятся заказчику. SL-231 Scout - украинский многоцелевой легкий вертолет от НТК "Горизонт"», - говорится в сообщении.

Вертолет разработан ООО КБ "Горизонт-12" в соответствии с международными стандартами. Разработку вертолета начали в 2012 году. А первый прототип представили еще на IX Международном авиационно-космическом салоне Авиасвит-XXI в Киеве, передает УНИАН.

Первый летный экземпляр собрали в 2014 году и испытали в январе 2015 года.