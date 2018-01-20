Неизвестный взорвал базу отдыха под Одессой

20 января, 2018, 17:03

На территории базы отдыха в поселке Затока взорвано самодельное взрывное устройство

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Событие имело место в пгт. Затока. В результате взрыва самодельного взрывного устройства была повреждена стена. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, около трех часов ночи в Белгород-Днестровское отделение поступило телефонное сообщение о том, что неустановленное лицо, находясь на территории базы отдыха, путем подрыва, повредило часть здания. Во время осмотра места происшествия было установлено, что эпицентр взрыва находился в помещении, за входными металлическими воротами, где была обнаружена воронка, возле которой находилась полимерная канистра с остатками горюче-смазочных материалов, а также фрагмент полиэтилена с рваными краями.

"Во время осмотра прилегающей к базе отдыха территории был обнаружен топор, проволока длиной 56 метров, спортивная туристическая сумка и кабель", - добавили в полиции.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.194 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") Уголовного кодекса Украины. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.

Сейчас назначен ряд экспертиз. Мотивы совершения данного преступления и причастные к нему лица устанавливаются. Расследование продолжается.