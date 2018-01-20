 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На улице Богдана Хмельницкого в Киеве горит 5-ый этаж жилого здания

В центре Киева, на улице Богдана Хмельницкого, 12 произошло возгорание здания

Как рассказала Стражам Эспрессо спикер ГСЧС г. Киева Светлана Водолага, в отселенном здании загорелись помещения последнего 5-этажа. Возгорание быстро распространилось на крышу здания.

Площадь возгорания по предварительным подсчетам составляет около 700 квадратных метров. На тушении пожара задействовано 19 единиц специальной техники и около 70 бойцов ГСЧС.

Улица Б. Хмельницкого перекрыта от улицы Крещатик и до Владимирской. Также перекрыта улица Пушкинская от бульвара Тарас Шевченко, улица Терещенковская.

По уточненным данным, предварительная информация о погибших не подтвердилась.

"Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отметим также, что 26 января именно в этом доме произошел обвал, когда погиб один человек.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 января, 2018 суббота

больше новостей

20 января, 2018 суббота

19 января, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать