На улице Богдана Хмельницкого в Киеве горит 5-ый этаж жилого здания

20 января, 2018, 21:50

В центре Киева, на улице Богдана Хмельницкого, 12 произошло возгорание здания

Как рассказала Стражам Эспрессо спикер ГСЧС г. Киева Светлана Водолага, в отселенном здании загорелись помещения последнего 5-этажа. Возгорание быстро распространилось на крышу здания.

Площадь возгорания по предварительным подсчетам составляет около 700 квадратных метров. На тушении пожара задействовано 19 единиц специальной техники и около 70 бойцов ГСЧС.

Улица Б. Хмельницкого перекрыта от улицы Крещатик и до Владимирской. Также перекрыта улица Пушкинская от бульвара Тарас Шевченко, улица Терещенковская.

По уточненным данным, предварительная информация о погибших не подтвердилась.

"Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отметим также, что 26 января именно в этом доме произошел обвал, когда погиб один человек.