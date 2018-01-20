На улице Богдана Хмельницкого в Киеве горит 5-ый этаж жилого здания
Как рассказала Стражам Эспрессо спикер ГСЧС г. Киева Светлана Водолага, в отселенном здании загорелись помещения последнего 5-этажа. Возгорание быстро распространилось на крышу здания.
Площадь возгорания по предварительным подсчетам составляет около 700 квадратных метров. На тушении пожара задействовано 19 единиц специальной техники и около 70 бойцов ГСЧС.
Улица Б. Хмельницкого перекрыта от улицы Крещатик и до Владимирской. Также перекрыта улица Пушкинская от бульвара Тарас Шевченко, улица Терещенковская.
По уточненным данным, предварительная информация о погибших не подтвердилась.
"Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отметим также, что 26 января именно в этом доме произошел обвал, когда погиб один человек.
Читайте также
-
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
Читайте также
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать