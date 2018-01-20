На Черниговщине пресекли деятельность колл-центра российского банка, который собирал личные данные граждан Украины

20 января, 2018, 21:29

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в городе Прилуки на Черниговщине деятельность нелегального колл-центра одного из российских банков

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Правоохранители выяснили, что "учреждение" организовала московская коммерческая структура для оптимизации своих расходов. Операторы колл-центра обслуживали клиентов из России и временно оккупированной территории Крыма через Интернет и сервисы IP-телефонии.

Руководство "филиалом" осуществлялось из головного офиса банка в Москве. Оперативники спецслужбы задокументировали, что на серверном оборудовании колл-центра, которое располагалось в России, накапливались личные данные украинских граждан. Ведь кандидаты на работу в компанию, несмотря на неофициальное трудоустройство, были обязаны сообщить работодателю свои персональные данные: домашний адрес, номера мобильных телефонов, адреса электронных почтовых ящиков, аккаунты в социальных сетях и тому подобное.

Во время санкционированных обысков в помещениях заведения правоохранители обнаружили документацию и компьютерную технику, подтверждающие незаконность функционирования колл-центра. Сейчас проверяется информация о причастности российской компании и ее "ячейки" к финансированию незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР".

Операция по разоблачению противоправных действий проводилась совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры.