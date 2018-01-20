 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Черниговщине пресекли деятельность колл-центра российского банка, который собирал личные данные граждан Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в городе Прилуки на Черниговщине деятельность нелегального колл-центра одного из российских банков

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Правоохранители выяснили, что "учреждение" организовала московская коммерческая структура для оптимизации своих расходов. Операторы колл-центра обслуживали клиентов из России и временно оккупированной территории Крыма через Интернет и сервисы IP-телефонии.

Руководство "филиалом" осуществлялось из головного офиса банка в Москве. Оперативники спецслужбы задокументировали, что на серверном оборудовании колл-центра, которое располагалось в России, накапливались личные данные украинских граждан. Ведь кандидаты на работу в компанию, несмотря на неофициальное трудоустройство, были обязаны сообщить работодателю свои персональные данные: домашний адрес, номера мобильных телефонов, адреса электронных почтовых ящиков, аккаунты в социальных сетях и тому подобное.

Во время санкционированных обысков в помещениях заведения правоохранители обнаружили документацию и компьютерную технику, подтверждающие незаконность функционирования колл-центра. Сейчас проверяется информация о причастности российской компании и ее "ячейки" к финансированию незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР".

Операция по разоблачению противоправных действий проводилась совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 января, 2018 суббота

больше новостей

20 января, 2018 суббота

19 января, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать