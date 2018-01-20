На Буковине почти не осталось вакцины от кори, депутаты просят Супрун решить проблему

20 января, 2018, 18:26

В поликлиниках Черновцов осталось менее 50 доз вакцины от кори

В некоторых поликлиниках города они уже отсутствуют. В частности нет доз вакцины в городской поликлинике №3, что на улице Южно-Кольцевой, пишет Молодой Буковинец.

Не хватает вакцины и в областных медицинских учреждениях. Как сообщили в департаменте охраны здоровья Черновицкой ОГА, уже обратились в министерство здравоохранения по перераспределения вакцины против кори из других регионов на Буковину. А централизованная поставка вакцин от кори из Министерства здравоохранения ожидается на конец марта-начало апреля. Планируется, что область получит 20 тысяч доз.

Количества вакцин против кори область имеет очень мало. Поэтому есть риск того, что область останется без вакцин.

“К сожалению, сейчас имеем такую ситуацию, что заболеваемость растет, а вакцины, которые нам предложили, мы почти уже все использовали”, - сообщила заместитель начальника департамента здравоохранения Мария Полищук.

Также медики отметили, что вакцины КПК (вакцина от кори) нет и в аптеках.

“В аптеки было закуплено 40 вакцин от кори. Они уже давно закончились. Мы попросили их еще закупить. Возможно, в аптеки еще закупят 300 доз”, - сказала Полищук.

По ее словам, большое количество непривитых детей на территории области связано с нехваткой вакцины в предыдущие годы.

В свою очередь народный депутат Украины, черновчанин Максим Бурбак, который возглавляет парламентскую фракцию "Народного фронта", обратился к и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун с просьбой решить вопрос обеспечения Черновицкой области необходимым количеством вакцин против кори.



Об этом говорится в соответствующем депутатском запросе, который нардеп обнародовал на собственной Facebook-странице. Документ датирован 17 января.

Кроме того, политик отмечает, что в пятницу, 19 января, лично обратился к Супрун с этой просьбой.