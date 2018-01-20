Конгресс США отказался от идеи импичмента Трампа

20 января, 2018, 09:14

Палата представителей Конгресса США отказалась поддерживать инициативу конгрессмена-демократа Эла Грина из Техаса о начале процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа

Как сообщает AP, идею поддержали всего 66 конгрессменов, 355 политиков высказались против.

Отмечается, что Грин вынес на голосование инициативу об импичменте Трампа, обвинив президента США в "разжигании ненависти и враждебности" после его заявлений о африканские страны.

Грин уже пытался инициировать процедуру импичмента американского президента в декабре 2017 года, однако попытки закончились неудачей.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп назвал Гаити, Сальвадор и некоторые страны Африки "вонючими дырками" (англ. Shithole) . Резонансное заявление якобы прозвучало на встрече в Белом доме во время обсуждения проекта иммиграционного соглашения.

Сам же Трамп опроверг использование в этом контексте любых грубых слов.