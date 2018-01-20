Кокотюха готовит продолжение романа "Червоный"

20 января, 2018, 15:43

Украинский писатель и сценарист Андрей Кокотюха анонсировал продолжение произведения о повстанческом атамане Даниле Червоном

Об этом он сообщается на его официальном сайте.

"Я думал, что история повстанческого командира Данила Червоного завершена одноименным романом. Однако время показало - герои не умирают, тем более литературные. Поэтому этот персонаж появился сперва в романе "Черный лес" как эпизодический, а затем в романе "Белая ночь" - как полноценный, пусть не первого плана. Поэтому появление продолжения "Червоного" было только вопросом времени", - пояснил автор.

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Новая книга будет называться "Червоный. Без линии фронта". Именно так называется приквел фильма «Червоный», съемочный процесс которого уже начался на Тернопольщине. Книга не будет повторять сценарий, ведь фильм физически не может вместить в себя весь материал, который группа получила в процессе работы над ним. Некоторые линии романа будут изменены в отличии от сценарных разработок.

Роман будет состоять из несколько частей. Структура останется та же: о Даниле Червоном будут рассказывать другие персонажи, но теперь - не только враги. В книге будет история становления Червоного на путь борьбы, рассказанная профессором Марьяном Калюжным, противостояние повстанцев с советскими диверсантами, показанное глазами чекиста Юрия Дороша, а также - рассказ о том, как Червоному удалось сбежать с каторги и принять участие в одном из заграничных рейдов.