Германия решила проверить закон о реинтеграции Донбасса на соответствие Минску
Об этом сообщил спикер канцлера ФРГ Штеффен Зайберт на пресс-конференции, пишет DW.
По словам представителя немецкой власти, Минск является теми рамками, которые были созданы для поиска мирного решения конфликта на востоке Украины. И они должны оставаться неизменными.
Зайберт подчеркнул, что немецкое правительство пока не дало окончательную оценку закону.
Вместе с тем, он добавил, что "Украина является жертвой агрессии, которая поддерживается Россией".
Напомним, 18 января Верховная Рада приняла закон Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Его поддержали 280 народных депутатов.
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- 18 января Верховная Рада приняла законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".
- Секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявил, что в закон не вернулись правки о Минских договоренностях из-за их "плавающего характера".
- В России уже ответили на законопроект, заявив, что он "похоронит" Минские договоренности.
- Европейский Союз предусматривает, что принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса будет регулировать военную деятельность Украины.
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