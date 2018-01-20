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Германия решила проверить закон о реинтеграции Донбасса на соответствие Минску

Федеральное правительство Германии решило проверить закон о реинтеграции Донбасса на соответствие Минским договоренностям

Об этом сообщил спикер канцлера ФРГ Штеффен Зайберт на пресс-конференции, пишет DW.

По словам представителя немецкой власти, Минск является теми рамками, которые были созданы для поиска мирного решения конфликта на востоке Украины. И они должны оставаться неизменными.

Зайберт подчеркнул, что немецкое правительство пока не дало окончательную оценку закону.

Вместе с тем, он добавил, что "Украина является жертвой агрессии, которая поддерживается Россией".

Напомним, 18 января Верховная Рада приняла закон Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Его поддержали 280 народных депутатов.

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