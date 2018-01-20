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Геращенко: Разговоры, что закон о реинтеграции перечеркивает Минск, - словоблудие

Закон о реинтеграции Донбасса фиксирует истинное положение вещей - оккупации части Украины Российской Федерацией, заявила вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко

"Все разговоры, что он перечеркивает минские договоренности - это словоблудие и попытки переложить с больной головы на здоровую", - написала Геращенко на странице в Facebook.

По ее словам, минские соглашения не перечеркивает закон о реинтеграции, а "это ежедневное нарушение режима тишины и постоянные обстрелы украинских населенных пунктов и позиций военных, убийства наших солдат и гражданского населения".

Она пояснила, что Минские договоренности фиксируются в других законодательных актах, принятых парламентом, в частности, это и проголосованные в первом чтении изменения к Конституции, и закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах, проголосованный еще в сентябре 2014, марте 2015 и пролонгированный в октябре 2017 года, и закон об амнистии от сентября 2014.

"Закон о реинтеграции не только фиксирует реальность - оккупацию, вводит определенную международную терминологию, как "эффективный контроль", но и направлен на решения ряда гуманитарных вопросов, а значит - априори не выбивается из логики мирного урегулирования ситуации на Донбассе", - отметила Геращенко.

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