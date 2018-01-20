Геращенко: Разговоры, что закон о реинтеграции перечеркивает Минск, - словоблудие
"Все разговоры, что он перечеркивает минские договоренности - это словоблудие и попытки переложить с больной головы на здоровую", - написала Геращенко на странице в Facebook.
По ее словам, минские соглашения не перечеркивает закон о реинтеграции, а "это ежедневное нарушение режима тишины и постоянные обстрелы украинских населенных пунктов и позиций военных, убийства наших солдат и гражданского населения".
Она пояснила, что Минские договоренности фиксируются в других законодательных актах, принятых парламентом, в частности, это и проголосованные в первом чтении изменения к Конституции, и закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах, проголосованный еще в сентябре 2014, марте 2015 и пролонгированный в октябре 2017 года, и закон об амнистии от сентября 2014.
"Закон о реинтеграции не только фиксирует реальность - оккупацию, вводит определенную международную терминологию, как "эффективный контроль", но и направлен на решения ряда гуманитарных вопросов, а значит - априори не выбивается из логики мирного урегулирования ситуации на Донбассе", - отметила Геращенко.
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- 18 января Верховная Рада приняла законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".
- Секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявил, что в закон не вернулись правки о Минских договоренностях из-за их "плавающего характера".
- В России уже ответили на законопроект, заявив, что он "похоронит" Минские договоренности.
- Европейский Союз предусматривает, что принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса будет регулировать военную деятельность Украины.
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