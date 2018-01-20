Геращенко рассказал, какой гонорар россияне обещали киллерам, нанятым для покушения на него

20 января, 2018, 15:26

Народный депутат Антон Геращенко рассказал подробности уголовного дела о покушении на него, произошедшем ровно год назад - 20 января

Тогда СБУ задержала двух киллеров, которые по заданию российских спецслужб планировали взорвать автомобиль депутата, за что исполнителям обещали заплатить $50 тыс., написал он в Facebook.

"Их имена - Святослав Жиренко и Дмитрий Якуб. Оба были ранее неоднократно судимы. Оба, находясь на территории оккупированного Крыма, попали в поле зрения российских спецслужб, которые решили использовать их как расходный материал для реализации своих террористических и диверсионных планов", - отметил он.

По словам нардепа, сейчас уголовное дело рассматривается Оболонским судом Киева. Поскольку обвиняемым может грозить пожизненное заключение, то дело рассматривается при участии коллегии присяжных, для гарантий законности и соблюдения прав человека.

Статьи Уголовного кодекса Украины, которые им вменяются - это ст. 112 "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", ст. 115 "Умышленное убийство" и ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

"Общий гонорар за убийство, который пообещали киллерам, должен был составить $50 тыс. Правда не факт, что самих киллеров не ликвидировали бы по возвращению на территорию Российской Федерации. Для реализации преступного замысла изначально предполагалось использовать огнестрельное оружие. Но потом было решено использовать самодельное взрывное устройство с дистанционным детонатором. Так было безопаснее для самих киллеров с точки зрения возможности безнаказанно покинуть место преступления", - сообщил Геращенко.

Он напомнил, что взрывное устройство киллеры планировали установить ночью под автомобиль, пока тот был на стоянке возле дома. После чего один из киллеров должен был сразу же на такси уехать через Чернигов в Россию. А второй остался бы до утра, чтобы нажать на кнопку дистанционного взрывателя. Но их планы и планы их кураторов были сорваны.

"Хочу отметить, что у меня нет личной ненависти или желания отомстить моим неудавшимся киллерам. Они по-своему несчастные люди, которые запутались, которых определенным образом использовали российские спецслужбы. И я буду только рад, если они наконец пойдут на сотрудничество со следствием и предоставят информацию, которая возможно поможет раскрытию других преступлений российских спецслужб на территории Украины. В таком случае я сам официально буду просить суд назначить им минимально возможное наказание", - заявил Геращенко.