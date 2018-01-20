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Должностное лицо учебного центра ВСУ задержали за взяточничество

В учебном центре Вооруженных сил Украины "Десна" задержали должностное лицо одной из частей по подозрению в получении взятки

Об этом 20 января сообщили в пресс-службе учебного центра.

Согласно сообщению, задержание произошло в субботу. О сумме взятки пока не сообщается.

"Соответствующие органы проводят следственные действия. В случае подтверждения факта неправомерной выгоды мы будем инициировать лишение должностного лица офицерского звания и увольнении его из рядов ВСУ", - отметили в учебном центре.

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