Должностное лицо учебного центра ВСУ задержали за взяточничество
20 января, 2018, 13:52
В учебном центре Вооруженных сил Украины "Десна" задержали должностное лицо одной из частей по подозрению в получении взятки
Об этом 20 января сообщили в пресс-службе учебного центра.
Согласно сообщению, задержание произошло в субботу. О сумме взятки пока не сообщается.
"Соответствующие органы проводят следственные действия. В случае подтверждения факта неправомерной выгоды мы будем инициировать лишение должностного лица офицерского звания и увольнении его из рядов ВСУ", - отметили в учебном центре.
- 12 января 2018 года правоохранители объявили подозрение одесскому депутату, который пытался дать взятку детективу НАБУ.
- Также Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило и задержало директора Национальной академии аграрных наук Украины и его подельника за вымогательство взятки в размере $500 тыс.
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