Должностное лицо учебного центра ВСУ задержали за взяточничество

20 января, 2018, 13:52

В учебном центре Вооруженных сил Украины "Десна" задержали должностное лицо одной из частей по подозрению в получении взятки

Об этом 20 января сообщили в пресс-службе учебного центра.

Согласно сообщению, задержание произошло в субботу. О сумме взятки пока не сообщается.

"Соответствующие органы проводят следственные действия. В случае подтверждения факта неправомерной выгоды мы будем инициировать лишение должностного лица офицерского звания и увольнении его из рядов ВСУ", - отметили в учебном центре.