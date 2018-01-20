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Деятельность Московского патриархата в Украине требуют рассмотреть на СНБО

Несколько народных депутатов направили депутатский запрос о необходимости принятия мер реагирования в отношении антигосударственной деятельности представителей Московского Патриархата в Украине.

Это народные депутаты Андрей Ильенко, Михаил Головко, Олег Осуховский, Юрий Левченко, Александр Марченко, Андрей Билецкий, Олег Петренко и Оксана Корчинская, сообщил Аваков у себя в Facebook, опубликовав соответствующий документ.

В обращении народные избранники просят рассмотреть на заседании Совета национальной безопасности и обороны антигосударственную деятельность представителей УПЦ МП в Украине, в частности, "прекратить их подрывную деятельность в органах государственной власти, Вооруженных силах, правоохранительных структурах и учебных заведениях", а также начать процесс возвращения церкви святынь, незаконно присвоенных МП.

Также депутаты просят СНБО принять меры для переименования УПЦ МП в РПЦ в Украине.

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