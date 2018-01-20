Деятельность Московского патриархата в Украине требуют рассмотреть на СНБО
Это народные депутаты Андрей Ильенко, Михаил Головко, Олег Осуховский, Юрий Левченко, Александр Марченко, Андрей Билецкий, Олег Петренко и Оксана Корчинская, сообщил Аваков у себя в Facebook, опубликовав соответствующий документ.
В обращении народные избранники просят рассмотреть на заседании Совета национальной безопасности и обороны антигосударственную деятельность представителей УПЦ МП в Украине, в частности, "прекратить их подрывную деятельность в органах государственной власти, Вооруженных силах, правоохранительных структурах и учебных заведениях", а также начать процесс возвращения церкви святынь, незаконно присвоенных МП.
Также депутаты просят СНБО принять меры для переименования УПЦ МП в РПЦ в Украине.
Читайте также
-
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
Читайте также
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать