День на фронте: 5 бойцов получили ранения и травмы

20 января, 2018, 19:39

В субботу, 20 января, на Донбассе зафиксированы шесть обстрелов позиций ВСУ

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Согласно сообщению, вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранения, еще четверо получили боевые травмы.

"На Донецком направлении враг применил минометы различных калибров на Приазовье. В частности, из оружия калибра 120-мм, а также из вооружения БМП противник неоднократно вел огонь на подступах к Водяному, а из 82-мм минометов и гранатометов обстреливал защитников Широкино. Кроме того, боевики активизировались вблизи Новоселовки Второй, где нарушили режим прекращения огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.