Британка научилась определять болезнь Паркинсона по запаху

20 января, 2018, 00:36

Британка Джой Милн, которая способна определять болезнь Паркинсона по запаху, помогла ученым найти молекулы, специфические для этого заболевания

Об этом сообщает Telegraph.

Милн привлекла внимание ученых Манчестерского университета, когда заметила, что ее муж, у которого была болезнь Паркинсона, имеет такой же запах, как и другие люди с таким диагнозом.

В одном из экспериментов женщине предложили понюхать шесть футболок людей с болезнью Паркинсона и шесть - здоровых, после чего она верно указала на всех шестеро больных, и один раз ошиблась - указала на здорового человека. Однако через восемь месяцев болезнь диагностировали и у этого добровольца.

После участия Милн в различных исследованиях ученые Манчестерского университета сумели выделить десять молекул, участвующих в формировании запаха, которые выделяется человеком с болезнью Паркинсона.