Британка научилась определять болезнь Паркинсона по запаху
Об этом сообщает Telegraph.
Милн привлекла внимание ученых Манчестерского университета, когда заметила, что ее муж, у которого была болезнь Паркинсона, имеет такой же запах, как и другие люди с таким диагнозом.
В одном из экспериментов женщине предложили понюхать шесть футболок людей с болезнью Паркинсона и шесть - здоровых, после чего она верно указала на всех шестеро больных, и один раз ошиблась - указала на здорового человека. Однако через восемь месяцев болезнь диагностировали и у этого добровольца.
После участия Милн в различных исследованиях ученые Манчестерского университета сумели выделить десять молекул, участвующих в формировании запаха, которые выделяется человеком с болезнью Паркинсона.
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