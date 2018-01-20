Боевики не дают Vodafone гарантий безопасности для ремонта поврежденного оборудования
20 января, 2018, 10:59
Боевики оставили без рассмотрения все заявки компании "Vodafone Украина" на проведение ремонтно-восстановительных работ поврежденного оборудования в районе н.п. Оленевка на Донетчине
Об этом 20 января заявили представители украинской стороны СЦКК, сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Все заявки "Vodafone", подтвержденные гарантиями безопасности штаба АТО и переданные ОРДО, остаются без реализации. На это время гарантий безопасности проведения работ со стороны ОРДО не предоставлено", - отметили в СЦКК.
Вместе с тем отмечается, что 19 января Vodafone завершила ремонтные работы по восстановлению поврежденного оборудования мобильного оператора в районе н.п. Веселая Гора в Луганской области.
"Это позволяет в полном объеме обеспечить услугами мобильной связи всех абонентов Vodafone, которые проживают на оккупированной части Луганской области", - говорится в сообщении.
- 11 января территории под оккупационной администрацией России остались без мобильной связи. Стало известно, что порвался кабель в компании Vodafone.
- Впоследствии эту информацию подтвердили представители ОБСЕ.
- В результате в Донецке сформировались метровые очереди за карточками местного мобильного оператора "Феникс".
- Пресс-центр штаба АТО заявил, что российские наемники отказались давать гарантий относительно безопасности для ремонта оборудования Vodafone.
Читайте также
-
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
Читайте также
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать