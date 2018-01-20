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Боевики не дают Vodafone гарантий безопасности для ремонта поврежденного оборудования

Боевики оставили без рассмотрения все заявки компании "Vodafone Украина" на проведение ремонтно-восстановительных работ поврежденного оборудования в районе н.п. Оленевка на Донетчине

Об этом 20 января заявили представители украинской стороны СЦКК, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Все заявки "Vodafone", подтвержденные гарантиями безопасности штаба АТО и переданные ОРДО, остаются без реализации. На это время гарантий безопасности проведения работ со стороны ОРДО не предоставлено", - отметили в СЦКК.

Вместе с тем отмечается, что 19 января Vodafone завершила ремонтные работы по восстановлению поврежденного оборудования мобильного оператора в районе н.п. Веселая Гора в Луганской области.

"Это позволяет в полном объеме обеспечить услугами мобильной связи всех абонентов Vodafone, которые проживают на оккупированной части Луганской области", - говорится в сообщении.

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