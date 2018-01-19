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Закон о возвращении Донбасса: в России "категорически не согласны" с определением страны-агрессора, Путин созвал Совбез


фото: REUTERS
В Кремле не согласны с определением России страной-агрессором в украинском законе о реинтеграции Донбасса и считают, что этот документ нарушает Минские договоренности

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина".

"Россия категорически не согласна с этой формулировкой. Мы считаем использование такой формулировки в принятом законе отступлением от документа, под которым стоит подпись президента Порошенко", - сказал Песков.

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В связи с принятием закона Путин созвал заседание постоянных членов Совета Безопасности РФ, в очередной раз назвав российскую агрессию на Донбассе "внутриукраинской". При этом в совещании приняли участие глава правительства, глава Совета Федерации, директор ФСБ, министр обороны, глава МВД, директор внешней разведки и спецпредставитель президента России по вопросам охраны природы, экологии и транспорта.

"Состоялся обмен мнениями в связи с принятым недавно новым законом по Донбассу. Участники совещания отметили, что, безусловно, закон может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского урегулирования. Была отмечена безальтернативность Минских соглашений и "нормандского формата", - сообщает сайт президента России.

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