За время "года Трампа" в США рекордно упали показатели глобального лидерства

19 января, 2018, 12:22

За год президентства Дональда Трампа США заняли рекордно низкую позицию в рейтинге глобального лидерства

Таковы данные исследования Rating World Leaders 2018, обнародованные институтом Gallup.

Рейтинг одобрения политики США в мире находится на уровне 30%, немного позади Китая с 30% и только на 3 пункта впереди России. Наиболее высоко в мире пока оценивают лидерство Германии.

"Глобальная повестка лидерства меняется. Германия сместила США в качестве наиболее популярной глобальной державы в мире", - говорится в исследовании.

Наибольшее падение популярности США наблюдается среди союзников страны по НАТО и торговых партнеров. Популярность США больше упала в Канаде - сразу на 40 пунктов; и в Мексике - на 28 пунктов.

"Возможно, слишком рано оценивать внешнюю политику Трампа America first как успешную или провальную, однако это исследование показывает, что партнерства и альянсы США - в зоне риска", - отмечают в Gallup.

Кроме того, исследование показало, что в мире не одобряют политику США 43% опрошенных. Далее следуют Россия, с политикой которой не согласны 36%, Китай (30%) и Германия (25%).

Исследование Gallup содержит данные о том, как в мире оценивают лидерство США, Германии, Китая и России. Опросы проводились в 134 странах.

Напомним, администрация Трампа усиливает ядерную программу: новая стратегия призывает к наращиванию ядерного оружия, в том числе - ядерных вооружений малой мощности.