Иск Украины на $3 млрд долга России по еврооблигациям начнут на следующей неделе
Об этом сообщает "Интерфакс-Украины" со ссылкой на Министерство финансов Украины.
Апелляционный суд Лондона рассмотрит апелляцию Украины относительно взыскания задолженности по еврооблигациям в размере $3 млрд 22 января. В ведомстве отметили, что апелляцию будут рассматривать в течение четырех-пяти дней.
Предполагается, что рассмотрение дела будет проходить в открытом судебном заседании.
В декабре 2015 года Украина допустила дефолт по евробондам, которые 2 года до того выкупила Россия. Стоимость облигаций составляет более $3 млрд. Киев предложил Москве реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, но Россия отказалась обсуждать этот вариант. Долг должен быть погашен до 1 января 2016 года.
Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и не отказалась выплачивать $3,075 млрд к дедлайну.
В результате Минфин России подал в высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях. Украина вскоре подала апелляцию на такое решение.
26 мая 2017 года Высокий суд Лондона согласился приостановить исполнение приговора до завершения рассмотрения апелляции Украины.
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