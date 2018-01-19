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Иск Украины на $3 млрд долга России по еврооблигациям начнут на следующей неделе

Апелляционный суд Лондона назначил рассмотрение апелляции Украины относительно выплаты еврооблигации России $3 млрд на 22 января 2018 года

Об этом сообщает "Интерфакс-Украины" со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Апелляционный суд Лондона рассмотрит апелляцию Украины относительно взыскания задолженности по еврооблигациям в размере $3 млрд 22 января. В ведомстве отметили, что апелляцию будут рассматривать в течение четырех-пяти дней.

Предполагается, что рассмотрение дела будет проходить в открытом судебном заседании.

В декабре 2015 года Украина допустила дефолт по евробондам, которые 2 года до того выкупила Россия. Стоимость облигаций составляет более $3 млрд. Киев предложил Москве реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, но Россия отказалась обсуждать этот вариант. Долг должен быть погашен до 1 января 2016 года.

Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и не отказалась выплачивать $3,075 млрд к дедлайну.

В результате Минфин России подал в высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях. Украина вскоре подала апелляцию на такое решение.

26 мая 2017 года Высокий суд Лондона согласился приостановить исполнение приговора до завершения рассмотрения апелляции Украины.

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