Владельцы авто на еврономерах должны доплатить, - Гройсман
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью "Новое время".
"Я считаю, что все должны быть в равных условиях. И думаю, что все должны растамаживать автомобили по правилам, которые являются для всех одинаковыми", - сказал премьер.
Также он также отметил, что для этого можно пересмотреть ввозные ставки и, возможно, что-то оптимизировать.
По словам Гройсмана, в Украине на авто с еврорегистрацией ездят много добропорядочных людей. Однако на таких авто также совершается большое количество преступлений, наездов и убийств.
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"И найти виновников невозможно. Такие машины нужно регистрировать, правильно администрировать", - отметил он.
Также премьер напомнил, что правительство представило закон, который является базовым для усиления ответственности за грубое нарушение правил дорожного движения. В нем написано о регистрации таких автомобилей, чтобы можно было четко понимать, кто на них ездит.
"Я уверен, что это будет хороший шаг для легализации тех, кто управляет этим транспортом", - добавил Гройсман.
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- По статистике, незаконно на “евробляхах” в Украине ездят 237 тысяч автомобилей.
- В 2017 году в Украину было ввезено 56 тыс. подержанных авто на европейских номерах, новые владельцы которых оплатили в государственный бюджет лишь 4,3 млрд грн.
- В декларациях чиновников за 2016 год насчитали 295 автомобилей на европейских номерах.
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