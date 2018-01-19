VISA встраивает в платежные карточки сканер отпечатка пальца
Об этом сообщается на сайте компании.
Покупатели смогут использовать привычный для пользователей смартфонов способ подтверждения личности в любых терминалах. Чип-сканер срабатывает за долю секунды и сам подзарядится при покупке.
Первые карты со сканером предложили клиентам двух кредитных организаций - Mountain America Credit Union и Bank of Cyprus.
Работает система очень просто: сканер отпечатка активируется, когда карту вставляют в терминал. Если клиент положит на нее палец, чип сверит отпечаток с архивным и позволит обработку транзакции - тогда карта мигает зеленым огоньком.
Если палец не положили, то будут использованы традиционные методы подтверждения - ПИН-код или подпись на чеке. Система полностью автономна: отпечаток хранится на самой карте, а чип при необходимости подзарядится прямо от POS-терминала. Их обновлять не нужно.
Представитель Visa Марк Нельсен уверяет, что работает все очень изящно: "Это быстро и незаметно. Меня система опознает за долю секунды".
Visa считает, что новый подход быстро станет доминирующим: "Среди всех предложенных вариантов биометрической идентификации распознавание отпечатков пальцев получило высокий отзыв (50%) как желаемое средство аутентификации для подтверждения платежей в магазинах".
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