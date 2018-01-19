VISA встраивает в платежные карточки сканер отпечатка пальца

19 января, 2018, 13:06

Компания Visa провела опрос, который показал, что покупатели отдают предпочтение именно сканеру отпечатка пальцев как способу подтверждения личности при совершении покупок

Об этом сообщается на сайте компании.

Покупатели смогут использовать привычный для пользователей смартфонов способ подтверждения личности в любых терминалах. Чип-сканер срабатывает за долю секунды и сам подзарядится при покупке.

Первые карты со сканером предложили клиентам двух кредитных организаций - Mountain America Credit Union и Bank of Cyprus.

Работает система очень просто: сканер отпечатка активируется, когда карту вставляют в терминал. Если клиент положит на нее палец, чип сверит отпечаток с архивным и позволит обработку транзакции - тогда карта мигает зеленым огоньком.

Если палец не положили, то будут использованы традиционные методы подтверждения - ПИН-код или подпись на чеке. Система полностью автономна: отпечаток хранится на самой карте, а чип при необходимости подзарядится прямо от POS-терминала. Их обновлять не нужно.

Представитель Visa Марк Нельсен уверяет, что работает все очень изящно: "Это быстро и незаметно. Меня система опознает за долю секунды".

Visa считает, что новый подход быстро станет доминирующим: "Среди всех предложенных вариантов биометрической идентификации распознавание отпечатков пальцев получило высокий отзыв (50%) как желаемое средство аутентификации для подтверждения платежей в магазинах".