Вел страницу Антимайдана и переводил средства на оккупированный Донбасс, но уже прекратил, - солист оперы Санжаревский

19 января, 2018, 08:42

Обвиненный в содействии террористической деятельности артист Львовской оперы Николай Санжаревский признал, что в 2014 году в соцсетях модерировал группу Антимайдана и переводил средства на оккупированные территории

Об этом сообщает Zaxid.net.

Санжаревский утверждает, что сейчас прекратил такую деятельность.

Когда разгорелся скандал из-за публикации одесской журналистки, обвиненный в сепаратизме Санжаревский прервал отпуск и появился в СБУ. В спецслужбе сразу же провели обыск в его квартире и изъяли компьютер и телефон.

После общения со службой безопасности Санжаревский согласился разговаривать и с журналистами.

"Я занимался администрированием одной из второстепенных страниц Антимайдана. В своих постах я жестко критиковал действия отдельных политиков", - рассказал Санжаревский.

Он говорит, что когда началась война на Донбассе, то сочувствовал местному населению. Из-за старых связей с людьми на оккупированных территориях начал сбор средств.

"Был медицинский работник, с которым мы были знакомы, ибо я гастролировал в Донецке. Он уверял, что есть нехватка лекарств. Я создал эти кошельки. Помощь должна идти для гражданского населения, но я понял, что другие люди могут использовать по другому назначению и остановил всю эту деятельность. Тогда обратился с запросом на закрытие этих кошельков", - утверждает артист.

Сейчас артист продолжает работать артистом Львовской оперы и арт-директором балетной школы. Именно с ней связан еще один инцидент. На конкурсе в Беларуси воспитанники его школы выступили вместе с коллективом из "ДНР". И артист балета объясняет это лишь спортивным интересом.

"О том, что там участвует псевдогосударственное образование ДНР мы узнали за несколько часов до выезда. Я забросил всю эту работу в соцсетях и понял, что бы не делать в соцсетях, это не является реальной жизнью и что изменить эту беду, в которой Украина оказалась, просто невозможно. Поэтому мы сфокусировались на проектах, которые в перспективе помогут реинтеграции Донбасса", - подытожил Санжаревский.

Тем временем во Львовской опере ждут выводов СБУ. Пока не говорят, будут ли реагировать на деятельность своего артиста и принимать дисциплинарные меры.