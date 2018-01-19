В Украине создали "Украинскую телевизионную ассоциацию"

19 января, 2018, 09:39

В четверг, 18 января, восемь украинских телевизионных каналов создали "Украинскую телевизионную ассоциацию". В нее вошли телеканал "112 Украина", "Прямой", "Солнце", "NewsOne", "XSport", "Еспресо", "EU:Music" и "ATR"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В ближайшее время планирует присоединиться "UA: Первый" и другие телеканалы, которым для вхождения в ассоциацию нужно больше времени. Для украинского телерынка создание такой ассоциации - событие, ведь впервые каналы, которые не входят ни в одну из телевизионных групп, объединились с целью содействия установлению прозрачных и справедливых правил.

Главой Правления ассоциации участники избрали Николая Типусяка (телеканал "Еспресо"), в Правление также было избраны Виктория Борщенко ("UA: Первый" ) и Олег Шосталь (канал "112 Украина").

Ключевыми направлениями работы "Украинской телевизионной ассоциации" есть телевизионные измерения, продажи рекламы и рынок дистрибуции.

"Мы считаем, что прозрачные и понятные правила на телевизионном рынке будут способствовать повышению доверия между участниками и развитию рынка. Мы будем приглашать к сотрудничеству коллег с других телеканалов, провайдеров, экспертов, представителей власти для обсуждения и поиска решений, которые дадут возможность развиваться и конкурировать всем игрокам телерынка", - заявили в ассоциации.