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В Украине почти 700 населенных пунктов обесточены из-за непогоды

В Украине по состоянию на вечер 19 января 688 населенных пунктов в шести областях остаются обесточенными

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Больше всего обесточенных населенных пунктов сейчас на Одесщине – 470. Полностью восстановлено энергоснабжение населенных пунктов в Винницкой, Волынской, Донецкой и Сумской областях.

Опасных метеорологических явлений не наблюдается, погодные условия стабилизировались.

В ГСЧС также добавляют, что автомобильных пробок на дорогах общего пользования не зафиксировано.

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