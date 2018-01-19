В Украине почти 700 населенных пунктов обесточены из-за непогоды
19 января, 2018, 22:34
В Украине по состоянию на вечер 19 января 688 населенных пунктов в шести областях остаются обесточенными
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Больше всего обесточенных населенных пунктов сейчас на Одесщине – 470. Полностью восстановлено энергоснабжение населенных пунктов в Винницкой, Волынской, Донецкой и Сумской областях.
Опасных метеорологических явлений не наблюдается, погодные условия стабилизировались.
В ГСЧС также добавляют, что автомобильных пробок на дорогах общего пользования не зафиксировано.
- Напомним, что по состоянию на утро 19 января в результате осложнения погодных условий 737 населенных пунктов в 10 областях Украины остались без электричества.
- 19 января комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций объявила в Черкассах режим чрезвычайного положения из-за аварии на двух высоковольтных воздушных линиях.
- По состоянию на вечер 19 января ситуация с водоснабжением в Черкассах остается критической, существует риск прорывов трубопроводов из-за гидроудара.
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