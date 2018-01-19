В Украине почти 700 населенных пунктов обесточены из-за непогоды

19 января, 2018, 22:34

В Украине по состоянию на вечер 19 января 688 населенных пунктов в шести областях остаются обесточенными

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Больше всего обесточенных населенных пунктов сейчас на Одесщине – 470. Полностью восстановлено энергоснабжение населенных пунктов в Винницкой, Волынской, Донецкой и Сумской областях.

Опасных метеорологических явлений не наблюдается, погодные условия стабилизировались.

В ГСЧС также добавляют, что автомобильных пробок на дорогах общего пользования не зафиксировано.