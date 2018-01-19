В США суд разрешил уничтожить один вид сов ради сохранения другого

12 января, 2018, 16:18

Федеральный апелляционный суд в Сан-Франциско поддержал решение службы охраны дикой природы уничтожить один вид сов, чтобы изучить его влияние на другой

Об этом сообщает Assosiated Press.

Апелляционный суд девятого округа США признал, что эксперимент, который собирается провести Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США, не противоречит федеральному закону, который защищает мигрирующих птиц. По заявлению суда, закон не запрещает уничтожать один вид ради получения значимой для науки информации о другом.

Судебные разбирательства начались после того, как общества по защите животных обвинили службу в намерении убить один вид сов, чтобы выяснить, как те влияют на другой вид, находящийся под угрозой исчезновения.