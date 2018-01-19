В России подросток с топором и коктейлем Молотова ранил школьников. Его отец воевал на Донбассе против Украины

19 января, 2018, 13:58

В российской столице Бурятии Улан-Удэ девятиклассник напал на учеников 7 класса во время урока, ранив детей и учительницу

Об этом сообщает сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Бурятия.

По предварительным данным следствия, инцидент произошел утром 19 января в поселке Сосновый Бор. Парень напал на семиклассников с топором, а потом с помощью коктейля Молотова поджег помещение.

Сейчас подросток задержан, ведется следствие. Относительно парня возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. А, в ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России - покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних.

В то же время портал органов государственной власти Бурятии уточняет, что нападение произошло примерно в 9:35 в школе №5. При этом в госорганах отмечают, что нападавших было трое и они сначала бросили бутылку с зажигательной смесью в кабинет русского языка и литературы, а потом "встречали" на выходе из помещения учеников и учительницу и калечили их. Во время задержания один из нападавших ранил себя.

ВВС сообщает, что дети, пострадавшие во время нападения на школу, получили резаные раны, у одной девочки ампутировали палец.

"Пострадавшим детям по 13 лет, все они учатся в одном классе. Они получили существенные травмы: это резаные раны от топора, ожогов нет. У одной девочки травматическая ампутация второго пальца. У одного мальчика травмы головы, повреждена спина и конечности", - сказал министр здравоохранения региона Дамбинима Самбуев.

Всего пострадали семь-шесть детей и учительница 44 лет. Все раненые госпитализированы, двое - в тяжелом состоянии.

После нападения из школы было эвакуировано более 500 человек. Министр образования Бурятии Баир Батория сообщил, что занятия в школе отменены.

Российское издание Snаtch сообщает, что имя задержанного - Антон Бичивин, двух его сообщников зовут Александр Рогальский и Илья Седов.

Бичивин организовал нападение на школу якобы за двойку за четверть по русскому языку. За это его не допустили бы к экзаменам, и он решил отомстить. После нападения Бичивин пытался совершить суицид - разбил стекло в кабинете, ударил себя в грудь ножом и выпрыгнул из окна. Под окном оказался сугроб, в который он упал. Его сразу задержали и увезли в больницу. После нападения в школе под батареей обнаружили тайник, где он спрятал еще один коктейль Молотова.

Мама одной из учениц рассказала, что подростки предупредили ее дочь не ходить в школу, поскольку там "будет мясо".

За пару недель до нападения Бичивина проверял школьный психолог. Подросток ответил на все вопросы теста, после чего его отпустили, решив, что у него все хорошо. Одноклассники рассказывают, что Антон и двое его друзей вели себя спокойно и неконфликтно, но проявляли интерес к нацизму. При этом отец Бичивина - майор ВДВ, который воевал на стороне российских оккупантов и террористов на Донбассе.