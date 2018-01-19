В России подросток с топором и коктейлем Молотова ранил школьников. Его отец воевал на Донбассе против Украины
Об этом сообщает сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Бурятия.
По предварительным данным следствия, инцидент произошел утром 19 января в поселке Сосновый Бор. Парень напал на семиклассников с топором, а потом с помощью коктейля Молотова поджег помещение.
Сейчас подросток задержан, ведется следствие. Относительно парня возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. А, в ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России - покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних.
В то же время портал органов государственной власти Бурятии уточняет, что нападение произошло примерно в 9:35 в школе №5. При этом в госорганах отмечают, что нападавших было трое и они сначала бросили бутылку с зажигательной смесью в кабинет русского языка и литературы, а потом "встречали" на выходе из помещения учеников и учительницу и калечили их. Во время задержания один из нападавших ранил себя.
ВВС сообщает, что дети, пострадавшие во время нападения на школу, получили резаные раны, у одной девочки ампутировали палец.
"Пострадавшим детям по 13 лет, все они учатся в одном классе. Они получили существенные травмы: это резаные раны от топора, ожогов нет. У одной девочки травматическая ампутация второго пальца. У одного мальчика травмы головы, повреждена спина и конечности", - сказал министр здравоохранения региона Дамбинима Самбуев.
Всего пострадали семь-шесть детей и учительница 44 лет. Все раненые госпитализированы, двое - в тяжелом состоянии.
После нападения из школы было эвакуировано более 500 человек. Министр образования Бурятии Баир Батория сообщил, что занятия в школе отменены.
Российское издание Snаtch сообщает, что имя задержанного - Антон Бичивин, двух его сообщников зовут Александр Рогальский и Илья Седов.
Бичивин организовал нападение на школу якобы за двойку за четверть по русскому языку. За это его не допустили бы к экзаменам, и он решил отомстить. После нападения Бичивин пытался совершить суицид - разбил стекло в кабинете, ударил себя в грудь ножом и выпрыгнул из окна. Под окном оказался сугроб, в который он упал. Его сразу задержали и увезли в больницу. После нападения в школе под батареей обнаружили тайник, где он спрятал еще один коктейль Молотова.
Мама одной из учениц рассказала, что подростки предупредили ее дочь не ходить в школу, поскольку там "будет мясо".
За пару недель до нападения Бичивина проверял школьный психолог. Подросток ответил на все вопросы теста, после чего его отпустили, решив, что у него все хорошо. Одноклассники рассказывают, что Антон и двое его друзей вели себя спокойно и неконфликтно, но проявляли интерес к нацизму. При этом отец Бичивина - майор ВДВ, который воевал на стороне российских оккупантов и террористов на Донбассе.
- Ранее, 15 января, в российской Перми двое подростков напали с ножами на четвероклассников, ранив 15 человек - детей и учительницу.
Читайте также
-
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
Читайте также
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать