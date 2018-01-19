Кто из пенсионеров не получит соцпомощь от государства. Постановление правительства

19 января, 2018, 12:54

Кабмин утвердил перечень неработающих лиц пенсионного возраста, которые не приобрели права на пенсионную выплату, но и не получат временную государственную соцпомощь

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

Согласно решению, временная помощь не назначается в случае, когда:

- среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев превышает 100% прожиточного минимума для лиц, которые потеряли работоспособность;

- лицо получает пенсию или государственную соцпомощь, которая назначается согласно закону "О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам" или "Про государственную социальную помощь лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью";

- лицо или члены его семьи в течение 12 месяцев перед обращением за предоставлением временной помощи купили земельный участок, квартиру (дом), автомобиль, другое транспортное средство (механизм), строительные материалы, другие товары долгосрочного потребления или оплатили услуги (единоразово) по строительству, ремонту квартиры (дома) или автомобиля, другого транспортного средства (механизма), телефонной (в том числе мобильной) связи, кроме жилищно-коммунальных услуг в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами и медицинских услуг, связанных с обеспечением жизнедеятельности, на сумму, которая на дату покупки (оплаты) превышает 50 тыс. гривень;

- лицо работает, осуществляет другую деятельность, связанную с получением дохода;

- по результатам выборочного исследования материально-бытовых условий семьи установлено, что лицо имеет дополнительные источники для существования, не указанные в декларации о доходах и имуществе (сдача в наем или аренду жилого помещения (дома) или его части; один или несколько членов семьи работают без оформления трудовых отношений в установленном порядке; возможность получения дохода от содержания скота, птицы, других животных, доход от народных промыслов, использования имеющейся сельскохозяйственной техники, грузовых машин, микроавтобусов и тому подобное);

- в собственности лица или членов его семьи есть вторая квартира (дом) при условии, что общая площадь жилья превышает 21 кв. м на одного члена семьи и дополнительно 10,5 кв. м на семью, или более чем один автомобиль, другое транспортное средство (механизм).

Отмечается, что при наличии обстоятельств, предусмотренных в абзацах четвертом - шестом настоящего пункта, временная помощь может быть назначена органом соцзащиты населения на основании решений образованных им комиссий, если в составе семьи есть человек с инвалидностью. Решение о назначении временной помощи в таких случаях принимается на основании обследования материально-бытовых условий лица, которое обратилось за назначением такой помощи.