В правительстве ответили "Нафтогазу" на планы покупать газ в России
Об этом во время заседания Верховной Рады заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает "Интерфакс-Украина".
Он прокомментировал заявление руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева о возможности закупки газа в России.
"Пункт первый: "Нафтогаз" не находится в сфере управления Минэнергоугля. Пункт второй: руководитель НАК никоим образом не синхронизировал свое заявление министерства, которое формирует государственную политику. Пункт третий: правительство, утверждая финплан "Нафтогаза", никак не рассматривало возможности закупки российского газа", - отметил Насалик.
По его словам, Кабмин намерен свести к нулю любой импорт газа для покрытия потребностей населения за счет наращивания добычи газа "Укргаздобычей". Министр добавил, что Украине удалось за полтора года уменьшить импортную закупку газа до 0,9 млрд куб. м.
"И мы, развивая "Укргаздобычу", вообще рассматриваем возможность, что до конца года этого дефицита в 0,9 млрд куб. м не будет. Формулируя цену газа для населения ... мы уже не будем связываться с импортным паритетом - для PSO нам не нужен будет импортный газ. А коммерческие структуры пусть закупают, где считают нужным", - подытожил Насалик.
- Отметим, 17 января Коболев заявил, что "Нафтогаз Украины" планирует закупить в 2018 году 4-5 млрд кубометров газа в России.
- Напомним, Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" в споре с "Газпромом", отклонив требования "Газпрома" по пункту "бери или плати" на сумму $56 млрд в 2012-2017 годах, и снизил цену за российский газ для "Нафтогаза" на 27,4% - с $485 до $352 за 1 тыс. кубометров.
- "Нафтогаз" также добился уменьшения обязательных годовых объемов покупки газа больше, чем в десять раз согласно своих потребностей.
- "Газпром" утверждает, что "Нафтогаз" должен выплатить России $2 млрд.
- "Нафтогаз" требует от "Газпрома" $16 млрд за транзит газа.
- В 2017 году Украина увеличила импорт газа из ЕС на 26,8% по сравнению с 2016 годом - до 14,05 млрд кубометров
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