В правительстве ответили "Нафтогазу" на планы покупать газ в России

19 января, 2018, 15:38

В Минэнергоугля говорят, что финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" не учитывает возможности закупки газа у "Газпрома"

Об этом во время заседания Верховной Рады заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он прокомментировал заявление руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева о возможности закупки газа в России.

"Пункт первый: "Нафтогаз" не находится в сфере управления Минэнергоугля. Пункт второй: руководитель НАК никоим образом не синхронизировал свое заявление министерства, которое формирует государственную политику. Пункт третий: правительство, утверждая финплан "Нафтогаза", никак не рассматривало возможности закупки российского газа", - отметил Насалик.

По его словам, Кабмин намерен свести к нулю любой импорт газа для покрытия потребностей населения за счет наращивания добычи газа "Укргаздобычей". Министр добавил, что Украине удалось за полтора года уменьшить импортную закупку газа до 0,9 млрд куб. м.

"И мы, развивая "Укргаздобычу", вообще рассматриваем возможность, что до конца года этого дефицита в 0,9 млрд куб. м не будет. Формулируя цену газа для населения ... мы уже не будем связываться с импортным паритетом - для PSO нам не нужен будет импортный газ. А коммерческие структуры пусть закупают, где считают нужным", - подытожил Насалик.