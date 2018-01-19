В полиции рассказали подробности смертельной стрельбы, которую устроил в Одессе пророссийский активист

19 января, 2018, 19:30

За несколько минут до приезда полицейских возник конфликт между разыскиваемым и его сообщником, после чего началась стрельба

Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказал советник начальника управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"На указанный адрес выехал участковый вместе с двумя оперативниками. Они проверяли информацию о том, что в квартире скрывается человек, находящийся в розыске. За несколько минут до приезда полицейских возник конфликт между разыскиваемым и его сообщником. Злоумышленник сделал несколько выстрелов в своего сообщника, сделав ему смертельные ранения. Затем он открыл огонь по полицейским, которые прибыли на этот адрес", - сказал Форостяк.

По его словам, сейчас после нейтрализации преступника на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские опрашивают свидетелей.

Погибший злоумышленник находился в розыске еще с 2014 года. Он применил сегодня самодельный пистолет, выстрелив из него в своего сообщника и в полицейских.