В полиции рассказали подробности смертельной стрельбы, которую устроил в Одессе пророссийский активист
Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказал советник начальника управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
"На указанный адрес выехал участковый вместе с двумя оперативниками. Они проверяли информацию о том, что в квартире скрывается человек, находящийся в розыске. За несколько минут до приезда полицейских возник конфликт между разыскиваемым и его сообщником. Злоумышленник сделал несколько выстрелов в своего сообщника, сделав ему смертельные ранения. Затем он открыл огонь по полицейским, которые прибыли на этот адрес", - сказал Форостяк.
По его словам, сейчас после нейтрализации преступника на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские опрашивают свидетелей.
Погибший злоумышленник находился в розыске еще с 2014 года. Он применил сегодня самодельный пистолет, выстрелив из него в своего сообщника и в полицейских.
- Напомним, 19 января в Одессе на ул. Новосельского местный житель устроил стрельбу, ранив трех полицейских. Один из раненых - в тяжелом состоянии. Нападающего убили ответным огнем.
- Стрелок оказался сталинистом и поклонником "русского мира" Валентином Дорошенко.
- Кроме стрелка, погиб еще один гражданский, один прохожий был ранен.
- Впоследствии было обнародовано видео штурма спецназом помещения стрельца.
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