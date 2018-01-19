19 января, 2018, 18:06

В Польше планируют построить ядерную электростанцию, скоро должна быть проработана финансовая модель строительства

Об этом заявил министр энергетики Кшиштоф Тхужевский, информирует Польское радио.

По словам чиновника, продолжается подготовительная работа к реализации этого проекта. Строительство ядерной электростанции – это важное задание, которое Польша будет воплощать в жизнь, подчеркнул Тхужевский.

"Вскоре должна быть проработана финансовая модель. Это очень ответственное задание. Поэтому мы не можем начать и не завершить. Строительство первого блока начнется, надеюсь, еще во времена моего пребывания в министерстве", - сказал он.

В 1982-89 годах были планы строительства ядерной электростанции в местности Жарновец в Поморском воеводстве. Впоследствии эти планы отсрочивались, теперь решено, что такая электростанция начнет действовать от 2031 года.