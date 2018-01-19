В оккупированном Луганске восстановили мобильную связь
19 января, 2018, 16:30
Компания Vodafone возобновила работу в оккупированной части Луганской области, тем временем в Донецке до сих пор отсутствует мобильная связь
Об этом сообщает "Общественное".
Компания Vodafone завершила ремонтные работы кабельных сетей у населенного пункта Веселая Гора близ города Счастье, что на Луганщине.
Сообщается, что связь этого оператора возобновилась в Луганской области, в том числе и на неподконтрольной Украине территории. Между тем в Донецкой области связи до сих пор нет.
"Ремонт завершили, в Луганской области связь сразу поднялась, а вот в Донецкой - нет. Мы не знаем, почему оборудование вышло из строя, может, электроснабжения нет", - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Vodafone Виктория Рубан.
- 11 января территории под оккупационной администрацией России остались без мобильной связи. Стало известно, что порвался кабель в компании Vodafone.
- Впоследствии эту информацию подтвердили представители ОБСЕ.
- В результате в Донецке сформировались метровые очереди по карточкам местного мобильного оператора "Феникс".
- Пресс-центр штаба АТО заявила, что российские наемники отказались давать гарантии безопасности для ремонта оборудования Vodafone.
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