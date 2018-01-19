В оккупированном Луганске восстановили мобильную связь

19 января, 2018, 16:30

Компания Vodafone возобновила работу в оккупированной части Луганской области, тем временем в Донецке до сих пор отсутствует мобильная связь

Об этом сообщает "Общественное".

Компания Vodafone завершила ремонтные работы кабельных сетей у населенного пункта Веселая Гора близ города Счастье, что на Луганщине.

Сообщается, что связь этого оператора возобновилась в Луганской области, в том числе и на неподконтрольной Украине территории. Между тем в Донецкой области связи до сих пор нет.

"Ремонт завершили, в Луганской области связь сразу поднялась, а вот в Донецкой - нет. Мы не знаем, почему оборудование вышло из строя, может, электроснабжения нет", - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Vodafone Виктория Рубан.