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В Одессе мужчина подстрелил трех полицейских

В Одессе произошла стрельба на улице, есть погибший и трое раненых

В пятницу, 19 января, в Одессе мужчина открыл огонь из пистолета и ранил трех полицейских

Об этом сообщил в Facebook советник начальника НацполицииОдесской области Руслан Форостяк.

Инцидент произошел по ул. Новосельского. Участковый и оперативники Приморского отдела полиции пришли по адресу, где, по их данным, скрывался разыскиваемый за хулиганство мужчина, но тот начал стрелять в полицейских.

Злоумышленника застрелили правоохранители, которые прибыли на помощь коллегам.

Один из раненых полицейских находится в тяжелом состоянии.

Одесское издание "Думская" отмечает, что стрелец - 60-летний житель дома №48 по имени Валентин. Соседи рассказали, что он скрывался около 5 лет. Во время событий полиция задержала еще нескольких человек.

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