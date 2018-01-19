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В Харькове вышел из СИЗО под залог генерал, которого подозревают в растрате 2,4 млн

Начальник Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба генерал Андрей Алимпиев, которого подозревают в растрате 2,4 млн грн, вышел из СИЗО под залог в 1,5 млн

Об этом рассказал заместитель прокурора Харьковского гарнизона подполковник юстиции Сергей Банников, сообщает "Укринформ".

"Действительно, Алимпиев вышел под залог: вчера он заплатил назначенную ему судом залог в 1,5 млн гривен", - отметил Банников.

  • 7 ноября начальника Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба Андрея Алимпиева задержали по подозрению в растрате 2,4 млн грн при закупке горючего.
  • 20 ноября Дзержинский райсуд Харькова арестовал Алимпиева на 60 дней и назначил залог в размере 1,5 млн грн. Прокуратура просила 3 млн грн залога, однако ходатайство отклонили.
  • 16 декабря другой фигурант этого дела заместитель начальника Харьковского национального университета Воздушных сил Игорь Никифоров вышел под залог в 480 тыс. грн.
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